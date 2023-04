Super Mario Bros. Il Film, gli attori vestiti con i colori dei loro personaggi durante la prima

Alcuni degli attori principali di Super Mario Bros. Il Film hanno deciso di vestirsi con colori simili ai personaggi cui hanno prestato la voce per la prima americana del film, svoltasi sabato scorso a Los Angeles.

Kotaku ha stilato una vera e propria mini classifica dei più somiglianti. In ultima posizione troviamo Set Rogen, la voce di Donkey Kong, che praticamente ha scelto di non aderire all'iniziativa, presentandosi in giacca e maglietta bianca. L'abito gli calza alla perfezione, ma vista l'occasione almeno una banana nel taschino poteva mettersela.

Seguono Chris Pratt (Mario) e Charlie Day (Luigi), che hanno fatto una scelta semplice ed efficace: il primo ha indossato un abito rosso, mentre il secondo verde. Inoltre entrambi hanno cucito il nome dei loro personaggi all'interno della giacca. Sicuramente non erano somiglianti a Mario e Luigi, ma quantomeno il richiamo c'è stato.

Gli attori con i loro vestiti della prima

Anya Taylor-Joy di suo è stata molto più incisiva, con un abito di Dior che richiamava i colori della principessa Peach, nonché l'abito indossato durante le scene sui kart.

Il migliore di tutti però è stato Jack Black che per richiamare il suo Bowser si è attaccato degli spuntoni sulla schiena e ha indossato delle scarpe verdi. Che aggiungere se non che vogliamo la sua giacca?