Devolver Digital ha acquisito doinksoft, lo studio di Gato Roboto e Gunbrella

Devolver Digital ha annunciato tramite Twitter di aver acquisito doinksoft, lo studio di Gato Roboto, Demon Throttle, dell'imminente Gunbrella e Red Dead Redemption 2... c'è qualcosa che non torna. Come al solito l'editore indie per antonomasia ama scherzare e ha aggiunto il titolo di Rockstar Games al portfolio del suo nuovo studio.

doinksoft collabora da anni con Devolver Digital, quindi l'acquisizione appare come un passo quasi naturale per tutelarsi dal difficilissimo mercato attuale. L'annuncio non ha svelato i termini dell'affare, che comunque non devono essere stati miliardari, visto che parliamo di un team molto piccolo.

Come potete leggere qui di seguito, il messaggio dell'editore si è limitato a dare il benvenuto a doinksoft nella sua scuderia: "Oggi è una giornata storica. Siamo felici di annunciare che doinksoft, i talentuosi autori di serie famose in tutto il mondo, stanno per unirsi a Devolver Digital."

Attualmente doinksoft sta per completare lo sviluppo di Gunbrella, la cui uscita dovrebbe avvenire nel corso del 2023.