Star Wars Jedi: Survivor, Cal conserverà le abilità di Fallen Order

Cal Kestis, il protagonista di Star Wars Jedi: Survivor, nel gioco conserverà le abilità ottenute durante la campagna di Fallen Order: lo hanno rivelato gli sviluppatori di Respawn Entertainment nel corso di un'intervista.

"Sapevamo di volere che le sue abilità venissero riprese in Survivor, e questa è stata una delle sfide che abbiamo dovuto affrontare", ha spiegato il design director Jason de Heras. "Bisognava modificare i nemici per poter gestire i suoi nuovi poteri fin dall'inizio."

Come avrete notato, abbiamo provato Star Wars Jedi: Survivor per tre ore e questo elemento ci è risultato chiaro. "Non vogliamo togliere a Cal queste mosse, sono molto belle; e poi non è che si possa tornare indietro, ai tempi in cui il personaggio era un Padawan."

"Sono passati cinque anni da Fallen Order, e vogliamo che il giocatore percepisca che Cal ne ha passate tante, non è più un Padawan", ha detto il senior director of production Kasumi Shishido. "Quando però si riprende in mano il controller, desideriamo assicurarci che l'esperienza sia accessibile anche per chi non ha giocato Fallen Order."

"Allo stesso tempo, vogliamo che quei poteri ci siano dall'inizio e con la possibilità di svilupparli: Cal non è un Cavaliere Jedi, non è Yoda, dunque non ha ancora padroneggiato tutto e ci sono tante cose che può imparare. Per questo è anche una questione di bilanciamento non renderlo troppo potente fin da subito, ma ci sarà tanta progressione durante la campagna."