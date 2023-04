Darkest Dungeon 2 ha venduto 300.000 copie in accesso anticipato, almeno finora

In un'intervista con VG247, Red Hook Studios ha svelato le vendite di Darkest Dungeon 2 da quando è stato pubblicato in accesso anticipato: 300.000 copie. Il dato è aggiornato al 31 marzo 2023.

Darkest Dungeon II è sul mercato da ormai circa un anno e mezzo, visto che fu pubblicato il 26 ottobre 2021. Le prime 100.000 copie furono vendute nelle prime 24 ore di commercializzazione, mentre le altre 200.000 nei mesi successivi.

I numeri sembrano buoni per un titolo indipendente, ma sono sicuramente inferiori al primo capitolo che, lanciato nel 2015, riuscì a piazzare 650.000 copie in dodici mesi. A dicembre 2022, Darkest Dungeon aveva venduto più di sei milioni di copie. In totale il gioco più i DLC hanno venduto 16 milioni di unità.

Per quali motivi Darkest Dungeon 2 sta faticando un po' rispetto al primo episodio? Il principale sembra essere la sua esclusività con l'Epic Games Store. Molti giocatori potrebbero semplicemente essere in attesa dell'arrivo su Steam per comprarlo. C'è da dire che proprio l'esclusiva data al negozio di Epic Games avrà fruttato dei soldi di compensazione allo studio di sviluppo, quindi le copie in meno vendute potrebbero essere state adeguatamente pagate.

La versione completa di Darkest Dungeon 2 sarà lanciata l'8 maggio 2023. Nella stessa data il gioco arriverà anche su Steam. Sarà interessante vedere come andranno le vendite dopo l'approdo nel negozio di Valve.