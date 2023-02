Darkest Dungeon 2: data d'uscita ufficiale annunciata, demo disponibile su Steam

Red Hook Studios ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Darkest Dungeon 2: l'8 maggio 2023. Contestualmente ha lanciato su Steam una demo gratuita, giocabile in occasione dello Steam Next Fest.

Seguito di un roguelike di grande successo dagli echi lovecraftiani, Darkest Dungeon 2 è un'evoluzione della formula originale, attesissima su Steam dai fan dell'originale. La demo consentirà di provare i quattro eroi iniziali (dei dodici disponibili nella versione finale) e darà accesso a una regione completa (delle cinque previste). La demo non salverà la progressione tra le spedizioni.

Pagina di Darkest Dungeon 2 su Steam (da cui è possibile scaricare la demo).

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Darkest Dungeon II è un viaggio roguelike all'insegna della dannazione. Lotta con i tuoi sodali a bordo della Diligenza per respingere l'apocalisse tra scenari decadenti. Tuttavia, la natura dei pericoli più efferati potrebbe essere interna, non esterna...

Armati di coraggio e addentrati nel caos provocato da un mondo in rovina. Quattro eroi e una diligenza sono tutto ciò che si frappone tra l'oscurità e la salvezza.

Combattimento a turni comprovato e migliorato

Le innovative e rivoluzionarie meccaniche di combattimento di Darkest Dungeon sono state ridefinite e migliorate, dalle statistiche alle regole. Prendi decisioni audaci e goditi un'esperienza di gioco più profonda grazie al sistema nuovo di zecca basato sugli Emblemi.

Eroi indimenticabili

Scopri il tragico passato degli eroi e sblocca il pieno potenziale di ciascuno attraverso nuove abilità, percorsi, oggetti e tanto altro.

Partite in puro stile roguelike, ognuna con la sua storia

Ogni spedizione dura da 30 minuti a svariate ore. Anche da una fine prematura otterrai risorse con cui migliorare il tuo prossimo viaggio.

Il Tabernacolo della speranza

Usufruisci di un enorme sistema di miglioramenti e benefici che definirà nuove strategie per ogni spedizione. Scegli tu su cosa valga la pena concentrarsi mentre ti fai strada combattendo verso la Montagna.

Il sistema delle Affinità

Man mano che la spedizione prosegue, gli eroi stringeranno legami o finiranno per odiarsi, dando origine a sinergie combattive o a disfunzioni che porranno fine al viaggio. Gestisci lo stress e le interazioni per mantenere la squadra affiatata fino alla fine.

Paesaggi da incubo

Dalla Degradata, la città divorata dalle fiamme, al pestilenziale Fetore, la lunga strada verso la Montagna metterà a dura prova le tue abilità strategiche, nonché la tua pazienza.

Esplora cinque regioni diverse, ognuna costellata dalle proprie creature e insidie.

Un momento di pace

Fai riposare le membra dei tuoi eroi sconvolti ed esausti dal viaggio nella Locanda, e gestiscine rapporti e livelli di stress servendoti di una serie di distrazioni e delizie.

Affronta i tuoi fallimenti

Avventurati verso la Montagna e affronta cinque terrificanti manifestazioni delle tue debolezze.

Evoluzione di un inconfondibile stile grafico

L'iconico stile artistico di Darkest Dungeon è stato migliorato senza risparmiarsi su elementi grafici 3D, animazioni ed effetti visivi. Musica per le tue orecchie Ritrova il team del comparto audio di Darkest Dungeon: Wayne June come voce narrante in un'esecuzione del tutto nuova, Stuart Chatwood con una nuovissima colonna sonora di ampio respiro e Power Up Audio con i suoi effetti sonori incisivi.