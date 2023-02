PlayStation VR2: Sony pubblica le FAQ aggiornate con tutte le informazioni sul visore PS5

Sony ha pubblicato le FAQ aggiornate su PlayStation VR2, ovvero un approfondimento con domande e risposte che coprono praticamente tutte le informazioni che si possano cercare sul visore a realtà virtuale per PS5 prima del lancio.

Potete trovare le domande frequenti a questo indirizzo sul blog di PlayStation: parte con una descrizione approfondita delle caratteristiche tecniche della periferica, per andare poi a svelare diversi altri dettagli che potrebbero essere poco noti anche a coloro che hanno seguito il visore con più attenzione.

Tra queste, veniamo a sapere che il famoso cavo di collegamento è lungo precisamente 4,5m e che lo spazio richiesto per utilizzare il visore è di 2x2m come area minima libera giocando in piedi, o 1x1m stando seduti. Tra le FAQ viene inoltre riferito che gli aggiornamenti di sistema verranno integrati negli update per PS5.

Viene confermata la possibilità di indossare gli occhiali dentro al visore e che il suo utilizzo non è adatto ai bambini sotto i 12 anni. I controller specifici di PlayStation VR2 funzionano con PS5 anche senza il visore, ma solo per quanto riguarda l'interfaccia utente e i contenuti multimediali. Tale controller, peraltro, non sarà venduto separatamente, almeno in un primo momento.

Viene inoltre confermata la non compatibilità dei giochi per il primo PlayStation VR, essendo il nuovo non retro-compatibile. Potranno comunque uscire giochi cross-gen funzionanti sui due visori, mentre alcuni giochi per il primo PlayStation VR riceveranno aggiornamenti specifici per funzionare su PlayStation VR2.

Interessante anche notare che inizialmente, al momento del lancio, i giochi per PS VR2 saranno solo digitali. Versioni su disco di alcuni titoli selezionati potrebbero essere disponibili in futuro. Ricordiamo che l'uscita del dispositivo è fissata per il 22 febbraio 2023: per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra ultima prova prima del lancio e al provato di Horizon Call of the Mountain.