The Last of Us e Hogwarts Legacy: sono mesi d'oro per gli adattamenti tra videogiochi , TV e cinema

Il 2023 è appena iniziato e sappiamo bene che il mondo videoludico avrà molto da offrire nei mesi in arrivo, ma in questi primi 37 giorni abbiamo già visto un paio di successi significativi: The Last of Us e Hogwarts Legacy.

Cos'hanno in comune? Entrambe le opere sono parte di franchise multimediali e soprattutto sono per molti un punto di contatto importante tra i videogiochi, il cinema e la televisione.

Come ben sapete, anche solo una quindicina di anni fa, non era affatto scontato che un prodotto per il piccolo o grande schermo basato su un videogioco attirasse l'interesse di tutto il mondo e soprattutto fosse di qualità. Al tempo stesso, i videogiochi basati su franchise non originali erano spesso tie-in di bassa qualità che miravano solo a spillare qualche soldo agli appassionati nel periodo di uscita del film.

Harry Potter, dobbiamo ammettere, ha più volte ricevuto un trattamento di favore, proprio in virtù della potenza della saga letteraria e della facilità di declinazione del suo mondo magico (tra JRPG a turni, platform 3D e giochi più d'azione) ma - con l'esclusione delle versioni LEGO - non ha mai ottenuto un vero e proprio capitolo che attirasse l'attenzione di tutto il mondo tanto quanto sta facendo Hogwarts Legacy. Non possiamo dirlo con certezza, ma sulla base dei preordini e del chiacchiericcio online sembra destinato a ottenere un successo enorme in termini di pure vendite al D1 e potrebbe veramente essere il successo più grande di sempre per il Wizarding World.

Sarah e Joel nella serie TV di The Last of Us

Dall'altro lato troviamo invece The Last of Us che, come fatto da Arcane, sta convincendo gli appassionati del piccolo schermo. Non sappiamo quante persone ancora siano convinte che i videogiochi non siano in grado di raccontare storie emozionanti o anche solo di creare mondi interessanti, ma la serie di HBO sta togliendo anche gli ultimi piccoli dubbi.

A tutto questo aggiungiamo anche Super Mario Bros. - Il film che, un po' come Sonic, potrebbe convincere i critici del grande schermo. Per Mario il salto è un po' più lungo (battuta voluta) visto che le opere originali sono molto meno narrative del videogioco medio di Naughty Dog, ma nonostante la trasposizione promette di essere di alta qualità.

In poche parole, i primi mesi del 2023 sembrano confermare che il rapporto tra videogiochi, cinema e televisione è più che sano. Anche il futuro sembra roseo con serie e film in arrivo per Fallout, Horizon, Gran Turismo, God of War, la nuova stagione di Halo e non solo.

Diteci, quali sono le vostre speranze in tal senso?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.