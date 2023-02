Trinity Fusion, il provato della demo di un rogulike multidimensionale

Altara, Naira e Kera sono tre donne combattive, tutte dotate di uno stile unico e letale. Altara usa armi corpo a corpo e sa lanciare magie, Kera usa contemporaneamente un'arma da mischia leggera e una pesante, mentre Naira usa un'arma a lungo raggio, insieme a un'arma da corpo a corpo di emergenza. Le tre sono anche qualcos'altro: la stessa persona. Le nostre vivono nello stesso mondo, ma in tre universi paralleli. Il bello è che in ognuno di essi siamo sull'orlo della catastrofe. Iella multidimensionale. Da sole non possono farcela a sopravvivere, ma insieme potrebbero diventare una forza indomabile. A collegarle per provare a salvare il mutiverso ci pensa una quarta donna, chiamata "Hitchhiker", anch'essa un'altra versione delle tre. Quella che ai più sembrerà una storia semplicemente assurda, in qualche modo sembra però funzionare, come abbiamo convenuto dopo aver provato la demo di Trinity Fusion , il nuovo gioco di Angry Mob Games in arrivo nel 2023.

Combattimento

Durante una partita si possono trovare dei portali che consentono di cambiare protagonista

Trinity Fusion è un platform action con elementi roguelike in cui tutto ruota intorno all'idea della presenza di tre protagoniste giocabili, che in realtà sono la stessa persona. Se ci si mette a fare le pulci alla storia che racconta, si trovano delle enormi incongruenze. Poco importa, visto che il gioco che ne è venuto fuori sembra essere davvero niente male. Intanto va fatto un plauso alla demo in sé, perché consente di provare circa un terzo dell'intera esperienza (una rarità di questi tempi). Quindi si possono usare tutte e tre le protagoniste e raggiungere il primo boss di ognuna. In totale sono stati incluse sei ambientazioni (più quelle dei boss). Considerando che i livelli vengono generati proceduralmente e che, quindi, sono sempre morfologicamente diversi, si può giocare per diverse ore senza problemi. Certo, mancano molti elementi, come un'introduzione vera e propria, alcuni poteri, ma la demo è comunque eccellente nella quantità di contenuti proposti.

Come accennato, in Trinity Fusion la storia è solo un pretesto per un po' di sana azione. Ogni partita inizia in un'area hub, dove si può parlare con altri personaggi per avere informazioni sulla nostra missione e dove si possono sbloccare alcuni potenziamenti permanenti, come l'aumento della barra della salute o la possibilità di caricare un attacco speciale.

Purtroppo o per fortuna non è possibile assegnarli tutti contemporaneamente perché bisogna tenere conto dell'energia che consumano, ossia dello spazio che vanno a occupare nella barra dei potenziamenti. Anche durante i livelli si trovano dei miglioramenti, ma mentre i primi sono permanenti, gli altri vengono eliminati al momento della morte della protagonista di turno.

Il sistema di combattimento in sé è molto dinamico. È basato sulla capacità di mescolare gli attacchi con le diverse armi a disposizione e varia da eroina a eroina. Diciamo che in linea di massima bisogna essere pronti con la schivata, che annulla ogni attacco, e imparare a colpire al momento giusto. In questo senso è essenziale lo studio dei nemici, di modo da poterli anticipare. Certo, in alcuni momenti se ne affrontano diversi contemporaneamente, quindi le cose si fanno più difficili, ma rimane sempre valido lo schema "schivata e contrattacco".

Tre protagoniste che sono una

Comunque sia, uccidendo nemici, siano essi creature tentacolari volanti o degli enormi minotauri robotici armati di martelli giganti, si fa screscere una barra dei potenziamenti che, quando piena, fa salire di livello e sblocca le armi del medesimo. Per dire, arrivati al sesto livello di potenziamento i nemici lasceranno cadere solo armi di sesto livello. Niente di troppo complicato. Come avrete capito da soli, la maggior parte dei pericoli in Trinity Fusion sono i nemici. Ci sono alcune trappole, come ad esempio delle piattaforme che si aprono su delle enormi vasche di lava incandescente, ma è il combattimento il fulcro dell'intera esperienza.