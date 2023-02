AMD Ryzen 7 7700X: la recensione di un processore perfetto per il gaming

La recensione dell'AMD Ryzen 7 7700X ha per protagonista il terzo in termini di potenza dei quattro modelli della nuova generazione di processori Ryzen. Ed è una generazione che non cambia filosofia o numero di core rispetto alla precedente, ma comporta comunque novità di peso a partire da una nuova piattaforma e un nuovo processo produttivo per arrivare a un incremento vertiginoso delle frequenze. Il tutto con l'aggiunta della GPU integrata anche per i processori desktop standard, connettività PCIe 5.0 in abbondanza e un nuovo socket pronto per le generazioni future.

Caratteristiche tecniche

L'AMD Ryzen 7 7700X non cambia formula, ma punta su frequenze alte e su buone prestazioni in gioco

L'AMD Ryzen 7 7700X è il modello da 8 core e 16 thread della nuova generazione di processori Ryzen e va a sostituire, almeno per il momento, sia l'AMD Ryzen 7 5800X che l'AMD Ryzen 7 5700X, uno dei ritardatari della scorsa generazione. Parliamo quindi di 8 core e 16 che non puntano a sconfiggere la concorrenza in termini di potenza bruta, cosa impossibile anche nei confronti dell'Intel Core i5-13600k vista la disparità nel numero di core, ma puntano direttamente al bilanciamento tra consumi e prestazioni complessive, garantendo prestazioni in gioco elevate.

A questo proposito, l'abbiamo già detto in passato, siamo molto curiosi di mettere le mani sulle varianti mobile che potrebbero finalmente regalarci laptop da gioco decisamente silenziosi. Questo nonostante si tratti di una generazione che spinge in modo drastico sulle frequenze, tanto da aver recuperato Intel che negli ultimi anni è rimasta in vetta in questo campo ed è comunque riuscita ad aumentare i megahertz dei suoi processori nonostante l'aumento del numero di core. Ma parliamo anche di consumi decisamente diversi.

L'AMD Ryzen 7 7700X offre ben 24 linee PCIe 5.0

L'AMD Ryzen 7 7700X si spinge fino a 105 W di TDP contro i 65 W dell'AMD Ryzen 7 5700X, ma va a pareggiare con l'AMD Ryzen 7 5800X nonostante il balzo delle frequenze che lo vede spingersi fino a 5.4 GHz. Ben 800 MHz in più del 5700X e 700 MHz in più del 5800X, grazie ovviamente alla nuova piattaforma e al processo produttivo a 5 nanometri. Certo, come vedremo va a lambire i limiti dichiarati, almeno con le impostazioni di fabbrica, ma non li supera mai a differenza di quanto accade con i processori della concorrenza, anche se le temperature sono comunque più alte rispetto alla generazione precedente.

Purtroppo anche in questo caso non c'è traccia di dissipatore all'interno della confezione del processore, una scatola di carta al contrario del cofanetto di qualità superiore riservato ai due modelli di punta. Ma non è detto che sia necessario spendere soldi se si ha già una configurazione AMD in casa. Il socket AM5, infatti, è compatibile con le soluzioni di raffreddamento della serie precedente e con un processore come l'AMD 7 7700X dovrebbe bastare un dissipatore di fascia media, anche se di questo parleremo nello specifico successivamente.

Per il momento ci concentriamo sulle caratteristiche tecniche che con questa serie includono anche un aumento della cache L2, ora di 1 MB per ogni core, e il supporto per la tecnologia EXPO che overclocka le memorie tenendo conto della frequenza ideale, al momento di 6000 MHz, in relazione alla latenza minima. Il tutto condito da ottimizzazioni che contribuiscono all'incremento delle IPC del 13% e quindi all'aumento di potenza bruta, nell'ordine del 20%. Un'evoluzione a tutto tondo, quindi, che porta benefici in gioco che in alcuni casi sono netti, anche grazie al netto incremento delle frequenze in boost, ma sono più limitati di quanto avremmo sperato. D'altronde, l'abbiamo detto, l'architettura è un'evoluzione della precedente e con questi primi modelli nons i avvale della 3D V-Cache introdotta con il modello speciale AMD Ryzen 7 5800X3D. Ma questo approccio ha un motivo e riguarda l'imminente arrivo di una serie di modelli alternativi che, presentati ufficialmente al recente CES 2023 e pensati proprio per i giocatori enthusiast, sono equipaggiati con la cache impilata e promettono incrementi in alcuni giochi fino al 24%. Ma avranno senza dubbio un prezzo più elevato e questo, per chi non ha necessità estreme o gioca in altissima risoluzione, laddove la CPU ha un peso minore, lascia spazio ai modelli standard.

Nessun limite, invece, dal punto di vista della connettività. La nuova piattaforma AMD offre infatti 24 linee PCIe 5.0 che nel caso della scheda madre usata per i test, la Gigabyte B650E AORUS MASTER, si traducono nel supporto PCIe 5.0 sia per lo slot PCIe principale, sia per quelli M.2 destinati alle SSD. Più della concorrenza, quindi, almeno in questo caso.

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 7700X