Intel Core i5-13600K: la recensione del processore di fascia media con architettura Rocket Lake

Caratteristiche tecniche

L'Intel Core 13600K è un processore di fascia media ma conta ben 14 core

I processori Intel Core di tredicesima generazione con architettura Rocket Lake-S sono la diretta evoluzione delle CPU di 12° generazione e mantengono gran parte delle basi poste dall'architettura Alder Lake. Non cambia, quindi, la struttura ibrida che mette in prima fila i P-Core ad alte prestazioni, pensati per raggiungere le frequenze più alte e dotati di ben 2 MB di cache L2 ciascuno, accompagnati dagli E-Core ad alta efficienza per le operazioni secondarie e per aumentare la potenza complessiva del processore. Il tutto guidato dall'Intel Thread Director di ultima generazione e basato sul medesimo processo produttivo Intel 7 a 10 nanometri. Non sorprende quindi la mancanza di incrementi in termini di istruzioni per clock (IPC), ma questo non vuol dire che non ci siano novità rilevanti. Se volete conoscere nel dettaglio tutta l'offerta della 13° generazione, qui trovate tutte le informazioni sui primi tre modelli della serie.

Pur mantenendo le basi della generazione precedente, Intel è riuscita ad aumentare il numero di core ad alta efficienza, con tutti i vantaggi relativi in termini di aumento di potenza di calcolo complessiva. Spingendo inoltre le frequenze massime verso picchi ancora più alti della concorrenza nonostante il balzo in velocità degli ultimi Ryzen. Questo, almeno, parlando dei due modelli di fascia superiore. L'Intel Core i5-13600K, infatti, si accontenta di un salto più modesto con appena 200 MHz in più del suo predecessore e 700 MHz in meno dell'Intel Core i9-13900K risultando superato, con un boost di 5.1 GHz, anche dall'AMD Ryzen 5 7600X. Ma proprio per questo promette margini di overclock sensibili.

Abbiamo provato l'Intel Core 13600K su una nuova scheda madre con chipset Z790, pienamente compatibile con i modelli della serie 12000

Tra l'altro l'aumento del numero di E-Core ad alta efficienza, raddoppiati da 4 a 8, porta il totale dei core a 14 e il numero dei thread a 20, superando i processori top di gamma Intel di un paio di generazioni fa. Ed è abbastanza per cambiare la natura di un processore che pur appartenendo alla fascia media, con un prezzo consigliato di 319$, ha un arsenale sufficiente per dare soddisfazioni a chi con il computer non gioca solamente, ma lavora, crea contenuti o vuole comunque un sistema più reattivo. Questo, però, a un prezzo che non si limita ai 20 euro in più della sola CPU, tra l'altro sprovvista di dissipatore. Ad aumentare sono anche i consumi che partono dalla stessa base di 125 W, ma possono arrivare a 181 W di massimale contro i 150 W dell'Intel Core i5-12600K. Ed è un qualcosa di cui tenere conto, in casa, visti i continui rincari delle bollette.

Gli aumenti, d'altronde, non sono limitati solo ai processori. Nel prezzo infatti va considerata la scheda madre, anche se è possibile usarne una della serie precedente vista la piena compatibilità, in un momento in cui i prezzi di questa componente sono saliti alle stelle. Basti pensare che la ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4, la scheda che abbiamo usato per provare il processore Intel, costa ben 389,99€ pur essendo compatibile solo con le memorie di tipo DDR4 e nonostante le schede madri Z790, come quelle Z690, non prevedano alcuna linea PCIe 5.0. Le 16 linee che vanno allo slot PCIe di tipo 5.0 provengono infatti dal processore.

Scheda tecnica Intel Core i5-12600K