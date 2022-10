Indie Forge: a ritmo di musica con Spanky's Battle Swing, il protagonista della puntata di oggi

Oggi si balla al Red Bull Indie Forge! A partire dalle 16, ovviamente sul canale Twitch di Red Bull Italia, verrà presentato l'ispiratissimo Spanky's Battle Swing, un platform musicale di Green Flamingo Studios.

In studio ci sarà il buon Marco Mottura che ci aiuterà a conoscere questo interessante progetto che fonde uno stile molto particolare, per certi versi simile a quello di Cuphead, con un gameplay basato sulla musica. Lo avevamo conosciuto come uno dei progetti usciti dalla Bologna Game Farm.

Lo studio di sviluppo, descrive Spanky's Battle Swing come un platformer 3D ambientato nel mondo dei cartoon anni '30. Nel gioco ogni cosa si muove, balla e agisce a tempo di musica electro swing. Sicuramente un progetto interessante, che merita di essere in finale del Red Bull Indie Forge.

Non vi resta, quindi, che collegarvi a partire dalle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia per godervi il terzo dei 5 appuntamenti del Red Bull Indie Forge che ci accompagneranno da qui alla finalissima del 15 dicembre.

Non mancate!