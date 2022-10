Hideo Kojima e S.S. Rajamouli insieme: il regista sarà in Death Stranding 2?

Hideo Kojima ha pubblicato alcune foto in compagnia del regista S.S. Rajamouli, che è stato scansionato presso gli studi di Kojima Productions e sarà probabilmente presente nel cast di Death Stranding 2. Ecco gli scatti:

Sappiamo che Hideo Kojima, Elle Fanning e Geoff Keighly si stanno organizzando per i The Game Awards, e che molto probabilmente il progetto di cui farà parte la giovane attrice è appunto Death Stranding 2, ma non c'è ancora stato un annuncio ufficiale.

Quanto alla partecipazione di Rajamouli, non è la prima volta che Kojima convince un regista a entrare nei suoi giochi: è già successo con Guillermo del Toro e con Nicolas Winding Refn nel primo Death Stranding. Ormai sembra dunque una tradizione.

Per chi non lo conoscesse, S.S. Rajamouli è un regista e sceneggiatore indiano specializzato nel genere action: ha diretto i celebri Baahubali: The Beginning, Baahubali 2: The Conclusion e RRR, ottenendo un successo enorme in patria e portandosi a casa importanti riconoscimenti.