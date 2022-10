Silent Hill Ascension, nuovi dettagli: verrà trasmesso in streaming solo una volta per storia

Silent Hill Ascension è il nuovo esperimento "transmedia" legato a Silent Hill, presentato da Konami nella serata di ieri all'interno dell'evento sul futuro della serie e solo ora si svela maggiormente in ulteriori dettagli, tra i quali emerge il fatto che verrà trasmesso in streaming "una sola volta" per ogni storia, secondo quanto riferito dall'account Twitter Dusk Golem.

Sebbene si parli di un insider, Dusk Golem ha intervistato direttamente Jacob Navok, il CEO di Genvid, una delle compagnie che stanno sviluppando il progetto per Konami e presente anche ieri sera per mostrarlo al pubblico. In base a quanto riferito, Silent Hill Ascension si conferma essere un'esperienza narrativa basata sull'interazione con il pubblico, il quale può scegliere come sviluppare la storia in base a diverse scelte che determinano bivi nel percorso narrativo.



La cosa particolare è che Silent Hill Ascension sembra sia destinato ad essere trasmesso in streaming, via cloud, solo una volta, come una sorta di mini-serie TV da seguire e con la possibilità di partecipare a delle scelte poste al vaglio della community. Queste decisioni influiscono sull'evoluzione della storia e sulle relazioni tra i personaggi. Dusk Golem riferisce inoltre che alcuni membri dei team coinvolti sono ex-Telltale, cosa che fornisce un po' di contesto a questo particolare sistema di gioco, visto il portfolio del team basato su avventura narrative con scelte affidate al giocatore.

Secondo l'insider, il sistema di "gioco" di Silent Hill Ascension potrebbe avere a che fare con il progetto The Walking Dead: Last Mile da parte di Facebook, nel quale gli utenti hanno un proprio avatar, risolvono puzzle e prendono parte a mini-game per ricevere "punti influenza" che possono essere spesi per votare nelle fasi di scelta affidata alla community.

In base a quanto riferito, sembra che tutta l'esperienza sia composta da scene in computer grafica, ovviamente di genere horror, all'interno di una storia complessa e legata al mito di Silent Hill in qualche modo. Lo scenario generale e certe fasi della storia non verranno probabilmente cambiate dalle scelte dei giocatori, ma queste si concentreranno soprattutto sulle relazioni tra i personaggi e sul destino di questi all'interno della storia. Come riferito da Dusk Golem, potrebbe essere qualcosa di simile a Until Dawn o The Quarry, ma in un contesto più allargato e social.

Da notare che lo stesso Navok è intervenuto su Twitter per rispondere alle domande di alcuni utenti dopo la testimonianza di Dusk Golem. Dalle sue affermazioni veniamo a sapere che Silent Hill Ascension avrà probabilmente diverse storie, per cui ognuna di queste verrà trasmessa una sola volta ma ci saranno probabilmente ulteriori aggiunte successive, e inoltre che le decisioni non avranno effetti immediati: ci saranno intervalli da 24-72 ore nel quale sarà possibile votare per la scelta da effettuare e vederne poi gli effetti, consentendo così a tutti di partecipare con più calma.

Silent Hill Ascension è stato presentato nel corso del livestream dedicato alla serie Konami, nel quale sono stati annunciati anche Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f, Silent Hill Townfall e Return to Silent Hill.