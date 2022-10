eFootball 2023: update 2.1.1 disponibile, vediamo cambiamenti e miglioramenti applicati

eFootball 2023 ottiene oggi un nuovo aggiornamento con il rilascio dell'update 2.1.1, dedicato soprattutto alla correzione di alcuni problemi ma comunque molto interessante per tutti gli utenti, vediamo dunque i cambiamenti e miglioramenti applicati.

Come è possibile vedere nelle note ufficiali della patch 2.1.1, l'aggiornamento in questione è principalmente correttivo e non introduce nuovi contenuti, limitandosi a sistemare alcuni inconvenienti rilevati al gioco e migliorandone vari aspetti.



In particolare, sul fronte del gameplay, l'update effettua un miglioramento del bilanciamento e sistema un problema in base al quale il centrale difensivo si posizionava troppo in avanti sul campo quando il team era in attacco, rendendo la squadra particolarmente vulnerabile al contropiede.

Sistemati inoltre alcuni problemi che rendevano sbagliata la visualizzazione di alcuni modelli dei giocatori, quando si effettua una partita durante l'installazione del gioco. Infine, sono stati sistemati altri inconvenienti che intaccavano la stabilità del software.

Dopo l'aggiornamento 2.1.0, insomma, questo nuovo è soprattutto una patch incentrata sulla sistemazione di alcuni problemi, ma risulta comunque indispensabile per godere al meglio di eFootball 2023.