Fallout 76: un pacchetto texture da 145 GB migliora tutta la grafica del gioco

Fallout 76 si rifà il look grazie al lavoro mastodontico del modder "Painstaking Rick", che ha pubblicato un pacchetto texture da 145 GB che migliora praticamente tutta la grafica del gioco, o buona parte di questo.

La mod Performout 76 arriva dallo stesso autore del pacchetto di texture 4K per Fallout 4, a dimostrazione di un notevole impegno preso dal modder sulla serie Bethesda, e può essere scaricato in 8 pezzi per un totale di 145 GB di dati da scaricare e installare nel gioco.

Nel caso vi accontentiate del 2K invece del 4K, è disponibile anche una versione Equilibrium che ha dimensioni più ridotte per via di una risoluzione più bassa, ma presenta comunque vari upgrade rispetto all'originale.

In entrambi i casi, la rielaborazione coinvolge ben 70.513 texture presenti in Fallout 76, ottimizzate attraverso upscale attraverso intelligenza artificiale e ulteriormente modificate per migliorarne l'aspetto. Si tratta ovviamente di un'elaborazione non ufficiale, dunque l'applicazione è a proprio rischio e pericolo.

Nel caso siate interessati, potete trovare le mod su NexusMods a questo indirizzo per quanto riguarda il pacchetto con texture a 4K, intitolata "Fancy" e a quest'altro indirizzo per le texture Equilibrium da 2K. Nel frattempo, Fallout 76 ha raggiunto a fine 2022 la quota di 13,5 milioni di giocatori registrati.