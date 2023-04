Dr Fetus' Mean Meat Machine: ci siamo fatti massacrare dal puzzle game di Super Meat Boy

Nel ritrovarsi davanti Dr Fetus' Mean Meat Machine, inutile negarlo, è facile lasciarsi andare a un istinto di diffidenza. Super Meat Boy è un classico fondamentale, per il suo genere di appartenenza ma anche per il suo ruolo nell'esplosione della scena indie. Al momento della sua uscita, assieme ad altri tre o quattro titoli, ha sostanzialmente definito i parametri in base a cui si è evoluto da lì in poi il gioco di piattaforme "tradizionale". Ed è stato fra i primissimi portabandiera dell'esplosione di una scena dello sviluppo indipendente che, oltre dieci anni dopo, costituisce una parte ormai fondamentale di questo settore. Rischiare di diluirne il valore iconico attraverso operazioni del genere ha un sapore quasi blasfemo. E quante volte, in passato, abbiamo visto manifestarsi spin-off dalla qualità dubbia legati a personaggi o marchi famosi? Però una chance non la si nega a nessuno e abbiamo quindi afferrato con piacere il pad, finendo per rimanere molto piacevolmente sorpresi.

Il modello di riferimento è reso esplicito dal titolo del gioco, che omaggia Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, puzzle game legato all'universo di Sonic the Hedgehog uscito nel lontano 1993. Quel gioco era in realtà la versione occidentale del primissimo Puyo Puyo, nato su MSX2 e poi convertito su Sega Mega Drive. Per provare a renderlo più appetibile dalle nostre parti, in Sega decisero di "ribrandizzarlo" e cavalcare l'onda del successo di Sonic, che aveva già conquistato il mondo coi suoi primi due episodi. Stiamo quindi parlando di un classico gioco basato su "pezzi" che cadono dall'alto verso il basso in un pozzo e vanno combinati sulla base dei colori per farli esplodere. È insomma una cosa vista mille volte... c'è davvero bisogno di riverniciarla a tema Dottor Fetus per provare a rivendercela sotto falso nome? Forse sì.