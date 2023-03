Classifica Steam: Resident Evil 4 batte anche Steam Deck, The Last of Us Parte 1 ottavo

Resident Evil 4 ha superato anche le vendite di Steam Deck, conquistando la vetta della classifica Steam nella settimana dal 21 al 28 marzo, mentre The Last of Us Parte 1 non è andato oltre l'ottavo posto. Il remake del titolo Naughty Dog, ad ogni modo, è uscito ufficialmente soltanto ieri.

Resident Evil 4 Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare 2 FIFA 23 Sons of the Forest Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy The Last of Us Parte 1 Star Wars Jedi: Fallen Order Cities: Skylines

Come saprete, The Last of Us Parte 1 sta ricevendo in queste ore recensioni perlopiù negative sulla piattaforma digitale Valve, in particolare per via dei crash e e dei problemi tecnici che ne stanno caratterizzando il lancio. Vedremo come e se migliorerà la propria posizione in classifica.

Per quanto riguarda invece Resident Evil 4, gli oltre 3 milioni di copie vendute nei primi due giorni danno un'idea piuttosto chiara di come stiano andando le cose per il remake del survival horror targato Capcom, che su Steam aveva fatto registrare oltre 140.000 giocatori contemporanei.

Rispetto alla classifica della settimana scorsa, si nota infine una netta rimonta di FIFA 23, che si spinge fino alla quarta posizione della top 10 pur senza essere favorito da alcuna promozione speciale.