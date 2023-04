Dreams: il supporto chiuderà a settembre, Media Molecule passa a un nuovo gioco

Un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Dreams comunica che il gioco chiuderà l'1 settembre 2023, con Media Molecule a confermare la conclusione del supporto per il game maker su PS4 e PS5, in modo da potersi concentrare anche su un nuovo progetto.

Anche dopo tale data, tuttavia, si potrà continuare a utilizzare Dreams, solo che il gioco non riceverà più supporto ufficiale da parte degli sviluppatori, ovvero non vi saranno più aggiunte in termini di contenuti e strumenti, oltre che aggiornamenti tecnici che verosimilmente si limiteranno alla correzione di problemi gravi, eventualmente.

I giocatori avranno inoltre un limite massimo per poter conservare le proprie creazioni: a partire da maggio 2023, Dreams verrà trasferito su un nuovo server, all'interno del quale i giocatori potranno conservare un massimo di 5 GB di creazioni per ognuno.

Tuttavia, tale quantitativo riguarderà solo le creazioni successive al trasferimento di maggio, mentre non conta per le precedenti. Dreams inoltre rimarrà in vendita anche successivamente al primo settembre 2023, dunque non verrà rimosso dal mercato e potrà ancora essere utilizzato.

È interessante notare come Media Molecule abbia specificato che questo cambiamento si è reso necessario per consentire al team di potersi concentrare su "un nuovo progetto", dunque c'è un nuovo gioco in sviluppo presso il team britannico. Non è dato sapere di cosa si tratti ma è stato specificato che non si tratta di Dreams 2 o di qualcosa di legato a Dreams, dunque si tratterà di un titolo completamente nuovo.

"Dreams è stato un progetto speciale per Media Molecule e aiutare questa grande comunità di sviluppatori, pensatori, creativi, collaboratori e sognatori a crescere ed esprimersi rimane una delle cose migliori che abbiamo mai fatto", ha scritto Media Molecule. "Grazie di aver preso parte a tutto questo, non vediamo l'ora di vedervi alle prese con la nostra prossima avventura".

Lo scorso dicembre abbiamo visto il fondatore e art director Kareem Ettouney lasciare il team, mentre è possibile che il prossimo gioco di Media Molecule abbia caratteristiche live service su PS5, in base a quanto emerso in alcuni indizi.