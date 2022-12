Media Molecule: il fondatore e art director Kareem Ettouney lascia il team PlayStation

Media Molecule ha annunciato oggi una defezione importante all'interno del team, con l'abbandono di Kareem Ettouney che è sempre stato una colonna portante per lo studio PlayStation, essendo co-fondatore e direttore artistico della squadra.

La notizia è stata riferita da Media Molecule con un tweet dal proprio account Twitter ufficiale, in cui si spiega che Ettouney ha deciso di seguire nuove strade e che verrà fatto anche un saluto speciale con un evento in livestream a gennaio.



"Kareem Ettouney, co-fondatore e art director di Media Molecole, ha deciso di andare via dal team", si legge nel messaggio. "Dal day one, Kareem è stato essenziale nel definire il look, il feel e, senza dubbio, anche la stessa etica di ciò che siamo e facciamo in Media Molecule. Gli saremo grati per sempre per tutto quello che ha fatto per noi e la nostra community, ci lascerà all'inizio del 2023".

Tuttavia, come riferisce il team, "non sarebbe giusto lasciare Kareem andarsene senza un saluto personale da parte della community", motivo per il quale è stato organizzato un livestream che andrà in onda il 17 gennaio 2023 per salutare Ettouney e anche per parlare di Dreams e dei progetti che l'hanno colpito maggiormente.

Per quanto sappiamo al momento, Media Molecule è ancora impegnata nel supporto di Dreams e non sono stati annunciati altri progetti da parte del team britannico di PlayStation Studios, ma è possibile che stiano lavorando anche a qualcosa di nuovo, che secondo alcuni avvistamenti potrebbe essere un gioco live service per PS5.

Non è peraltro ancora stata annunciata una versione specificamente studiata per PS5 di Dreams, né una sua conversione per PC che sarebbe molto attesa da una buona quantità di utenti.