Elden Ring: niente DLC single player ai The Game Awards 2022, c'è da preoccuparsi?

I The Game Awards 2022 sono arrivati e passati e ci hanno lasciato una buona quantità di annunci di nuovi giochi o riconferme su opere note. Ovviamente non ogni singolo gioco atteso dai fan si è mostrato e alcune assenze hanno pesato più di altre.

Potremmo star qui ore a elencare quali sono i titoli che avremmo voluto vedere ai The Game Awards 2022 (se volete, la sezione commenti è lì per voi), ma per quanto ci riguarda vogliamo concentrarci per il momento su un gioco in particolare: Elden Ring.

Elden Ring ha vinto vari premi, tra i quali il più importante, il Gioco dell'Anno o GOTY se preferite. Purtroppo, però, FromSoftware non ha presentato altro per l'opera. Il motivo? Forse perché ha preferito dare spazio all'annuncio del suo nuovo gioco, Armored Core 6, ma non avremmo trovato troppo strano o complesso presentare anche un trailer di un DLC a pagamento per l'opera souls-like. Miyazaki, accettando il premio, ha confermato che il team vuole fare ancora molte cose con Elden Ring, ma quando esattamente?

Certo, un DLC è appena stato annunciato e pubblicato, Colosseum, che propone l'accesso a nuove funzioni multigiocatore. Dal nostro punto di vista, però, si trattava solo di un antipasto per qualcosa di più massiccio e d'impatto: e non eravamo gli unici a pensarlo.

Sia chiaro, il DLC gratuito dedicato al multigiocatore è gradito ed è un modo per continuare a mantenere attiva la community per i mesi a venire, visto che le modalità PvP sono diverse dal solito multigiocatore già presente nel gioco. I fan di Elden Ring studieranno nuove build dedicate e creeranno le proprie squadre per andare a dar battaglia agli avversari di turno.

Al tempo stesso, però, continuiamo a pensare che Colosseum avrà poco impatto sul largo pubblico e non sarà in grado di attirare nuovi giocatori verso Elden Ring. Il gioco può vantare già un notevole successo, ma proprio per questo Bandai Namco e FromSoftware dovrebbero cercare di capitalizzare ancora di più sul nome. Un'espansione a pagamento è per molti il segnale che è arrivato il momento di acquistare il gioco in versione "definitiva" così da vivere l'esperienza completa. Inoltre, ovviamente, è un modo "facile" per guadagnare altri soldi, grazie al fatto che si sa bene quanti potenziali acquirenti sono a disposizione.

Il fatto quindi che il DLC gratuito sia l'unico vero annuncio dedicato a Elden Ring è una stranezza e ci fa "preoccupare" sul fatto che FromSoftware non abbia nulla di anche solo lontanamente pronto per espandere l'Interregno. A conti fatti, non parliamo di una compagnia molto grande e non può portare avanti troppi progetti in contemporanea: tra i lavori del DLC multiplayer e Armored Core 6, non è impossibile che Miyazaki non avesse previsto di lavorare a un contenuto d'espansione massiccio a stretto giro.

Se volete un punto di riferimento per una buona gestione dei tempi di un DLC, basta guardare Burning Shores di Horizon Forbidden West. Il gioco è uscito nello stesso periodo di Elden Ring e, ora, ha annunciato il proprio pacchetto d'espansione che sarà pronto circa un anno dopo rispetto all'uscita del gioco principale. Elden Ring avrebbe dovuto seguire la stessa strada.

Potrebbe quindi volerci ancora un bel po' di tempo prima che Elden Ring abbia qualcosa di nuovo per noi e, con la costante pubblicazione di opere massicce e attese (Tears of the Kingdom, Diablo 4, Final Fantasy 16...), il 2023 potrebbe essere un momento complesso dove farsi spazio con un nuovo pacchetto d'espansione per un'opera già lunga nella sua versione base.

La speranza è che questo "ritardo" significhi che FromSoftware abbia intenzione di pubblicare un contenuto veramente massiccio che vada a proporre decine e decine di ore di nuovi contenuti (magari senza boss ripetuti dal gioco principale, il Demone della Forgia Blu è bastato e non vogliamo che si ripeta).

Nondimeno ci consideriamo "preoccupati" per il futuro di Elden Ring. E voi?

