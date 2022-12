Grounded ha superato i 15 milioni di giocatori su Xbox e PC

Continua a crescere la community di Grounded, con il piccolo-grande gioco di Obsidian che ha ora superato quota 15 milioni di giocatori su Xbox e PC, dimostrando un ampliamento costante del pubblico sulle varie piattaforme.

Solo il mese scorso, Grounded aveva raggiunto quota 13 milioni di giocatori, dimostrando dunque una crescita di circa 2 milioni di giocatori nel giro di un mese, a dimostrazione del successo che il gioco sta riscuotendo.

Grounded, gli addobbi natalizi per la base

Il gioco è uscito in forma definitiva alla fine di settembre, venendo lanciato direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass come succede solitamente ai first party di Xbox Game Studios, ma arrivando al termine di un lungo periodo di early access che aveva già accolto numerosi giocatori.

I numeri riportati ovviamente vanno messi nella prospettiva giusta, visto che parliamo di un gioco su Xbox Game Pass, ma considerando le piccole dimensioni del progetto si tratta comunque di un risultato notevole e dimostra come Obsidian abbia avuto un'idea geniale nel volersi concedere questa particolare digressione in ambito survival, qualcosa di profondamente diverso dalla comfort zone tipica del team in questione, specializzato in RPG.

Dopo la sostanziosa patch 1.0.2 ci sono altre novità in arrivo, come annunciato dagli sviluppatori nel post in questione. Tra queste ci sono le nuove ZIP.R Lines come sistema di spostamento rapido, che consentono anche di andare in salita e una nuova trappola che dovrebbe aiutare a difendere le basi dagli assalti delle creature.

Da questo punto di vista, sono previsti anche diversi nuovi oggetti decorativi tra poltrone, armadi, scale anche alcuni addobbi natalizi che possono essere applicati al proprio covo nel gioco. Tuttavia, maggior rilievo hanno le novità sul fronte della "quality of Life", come l'aggiunta di un ulteriore fascia di slot per l'inventario, in modo da applicare in maniera rapida un set di equipaggiamento preimpostato, una modifica al sistema del sonno con sveglia automatica all'alba, la possibilità di rimuovere il nome sovrimpresso sul personaggio e di nominare i marker dei sentieri.