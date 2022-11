Grounded è a quota 13 milioni di giocatori su Xbox e PC

Grounded, il survival realizzato da Obsidian Entertainment, ha superato quota 13 milioni di giocatori su Xbox Series X|S, One e PC. Lo ha svelato Matt Booty, il boss degli Xbox Studios, durante un episodio del podcast "Friends Per Second".

A febbraio Obsidian aveva svelato che il titolo era a 10 milioni di giocatori su PC e console. Da allora quindi se ne sono aggiunti altri 3 milioni. Molti probabilmente sono arrivati con il lancio della versione 1.00 di Grounded, anche se Booty non ha offerto numeri precisi in merito.

Grounded è stato pubblicato in accesso anticipato nel luglio del 2020. Da allora Obsidian ha aggiornato il gioco continuamente con nuovi contenuti, regioni esplorabili, nemici e molto altro ancora. Il 27 settembre 2022 è uscito dall'early access con la pubblicazione della versione 1.00, di cui potrete leggere la nostra recensione.

Grounded

Si tratta di un risultato senza dubbio notevole, specialmente considerato che è stato realizzato da un team di 20 persone, stando a quanto rivelato da Booty, a dimostrazione che anche progetti che richiedono nettamente inferiori ai giochi tripla A possono ottenere successo con le giuste idee.

I numeri registrati dal titolo Obsidian hanno convinto Microsoft addirittura a realizzare una serie TV animata di Grounded, attualmente in produzione. Al momento sappiamo poco e nulla sul progetto, se non che vede la partecipazione dello sceneggiatore Bren Friedman, che in precedenza ha lavorato a Star Wars: The Clone Wars.