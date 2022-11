Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge annunciato per PS5, nessuna differenza con PS4

Il publisher Dotemu e gli sviluppatori di Tribute Games oggi hanno annunciato la versione nativa per PS5 di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che sarà disponibile in versione digitale dal 15 novembre 2022 e in versione fisica dl 25 novembre. Quali differenze ci saranno con la versione PS4? A quanto pare praticamente nessuna, come confermato dagli sviluppatori, che piuttosto consigliano ai giocatori in possesso di entrambe le console Sony di acquistare il gioco nel formato PS4, in quanto compatibile con entrambe.

Tribute Games infatti ha precisato fin da subito che la versione PS5 di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è "identica a quella PS4 e non include nessuna funzionalità o contenuti aggiuntivi". L'unica differenza è che una versione è nativa e l'altra gira tramite retrocompatibilità, ma stando agli sviluppatori ciò non dovrebbe portare a performance differenti.

Su Twitter apprendiamo inoltre che non verrà offerta la possibilità di eseguire l'upgrade gratuito o a pagamento da PS4 a PS5, che in ogni caso sarebbe praticamente inutile. Viene anche consigliato di acquistare la versione PS4 qualora in possesso di entrambe le console.

"Non c'è un upgrade gratuito. Quindi se vuoi giocare sia su PS4 che su PS5 allora la versione PS4 è quello che fa per te".

Come mai allora ri-pubblicare il gioco su PS5? Da una risposta di Tribute Games data a un utente, il motivo è che "la versione PS5 è necessaria per realizzare delle edizioni fisiche".

A tal proposito Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge verrà pubblicato in formato fisico per PS5 in Europa, in due versioni. la Standard da 39,99 euro di Merge Games sarà disponibile dal 25 novembre, mentre la Special Edition di Signature Edition Games sarà venduta a 69,99 euro e debutterà successivamente. Quest'ultima edizione include vari extra per collezionisti:

Quattro spille raffiguranti le quattro Tartarughe Ninja

Un portachiavi

Un certificato numerato con le firme degli sviluppatori di Tribute Games

Una maschera da Tartaruga Ninja casuale tra quelle di Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo

Un CD con 28 tracce musicali

Un sottobicchiere che rappresenta un tombino

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è già disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ecco la nostra recensione.