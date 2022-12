Call of Duty: Modern Warfare 2, trailer di Atomgrad, la prima Incursione del gioco

Activision Blizzard ha pubblicato il trailer di presentazione di Atomgrad, ovvero il primo episodio delle Incursioni di Call of Duty: Modern Warfare 2, la modalità di gioco che prevede delle sfide cooperative a tre giocatori.

Atomgrad vedrà protagonisti Price, Farah e Gaz in una missione speciale all'interno di una nuova ambientazione.

L'Incursione, o Raid in inglese, è una nuova modalità di gioco che presenta una digressione di notevole entità rispetto al gameplay standard di Call of Duty: Modern Warfare 2, introducendo elementi di stealth, combattimento tattico e anche obiettivi che richiedono un certo puzzle solving.

Come visibile nel trailer di presentazione, il trio deve infiltrarsi all'interno di una struttura sotterranea, introducendosi attraverso un sistema fognario e superando diversi ostacoli. Le Incursioni fanno parte della modalità Special Ops cooperativa, che include già tre missioni al rilascio del gioco.

A tale proposito, Activision raccomanda di completare prima le tre missioni Special Ops con tre stelle e avere almeno un Kit livellato al Rank 5 prima di provare la prima Incursione, perché questa è vista come una sorta di livello successivo in termini di sfida e difficoltà. I Raid sono, in effetti, una continuazione della Campagna, visto che si tratta di elementi contenenti anche caratteristiche narrative legate alla storia, e verranno introdotti successivamente nel corso della Stagione 1.

Con l'aggiornamento del 14 dicembre verrà introdotto il primo episodio dell'Incursione, che arriverà insieme a una nuova mappa multiplayer "leggendaria" e il primo grande aggiornamento per Call of Duty: Warzone 2.0. La seconda stagione partirà poi a febbraio 2023.