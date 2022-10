Grounded: patch 1.0.2 disponibile, vediamo i miglioramenti applicati al gioco Obsidian

Grounded ha finalmente raggiunto la sua forma completa con la versione 1.0 uscita su PC e Xbox Series X|S alla fine del mese scorso, ma c'è già una patch 1.0.2 disponibile e pubblicata in queste ore, con Obsidian che ha riferito alcuni miglioramenti e cambiamenti applicati da questa nuova versione.

Tra le novità più evidenti, si segnala il nuovo tasto per organizzare in maniera differente gli oggetti nell'inventario e nel magazzino, all'interno dell'interfaccia di gioco.

Per il resto, numerose sono le azioni effettuate in termini di bilanciamento, con diverse variazioni interessanti tra le quali:

Raddoppio della resistenza di base per armi e armature

Raddoppio della durata per le torce

I moscerini nel prato non compaiono fino a che non viene acceso il primo Super Chip

Danni ed energia di alcune creature iniziali di tier 2 sono stati abbassati un po'

Il distintivo "Toxicology" fornisce una resistenza al danno da gas del 90% e non più totale come prima

L'evento di combattimento Javamatic fa comparire meno creature in single player, per renderlo più gestibile

Per il resto, sono state applicate numerose variazioni a vari altri aspetti, come il fatto che la ricollocazione di un edificio non viene più cancellata se si entra in un combattimento, un incremento di difficoltà della Mant, un cap all'aumento massimo di quarzite e marmo e tante altre cose, oltre ad aggiustamenti di crash e bug.

Per le note complete della patch vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Obsidian a questo indirizzo, mentre per conoscere meglio il gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Grounded.