Offerte Amazon: smart TV LG da 50 pollici in 4K 120 Hz con HDMI 2.1 al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una Smart TV LG da 50 pollici in 4K 120 Hz con HDMI 2.1. Lo sconto segnalato è di 350€, ovvero del 37%. Il prezzo consigliato è 949€. Nelle ultime settimane questa Smart TV è stata messa in sconto più volte e ora il prezzo ha raggiunto il suo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa Smart TV LG da 50 pollici propone una risoluzione massima 4K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dispone di due uscire HDMI 2.1 per sfruttare il VRR e AMD FreeSync Premium. Monta il processore α7 GEN 5 con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Il telecomando puntatore rende più semplice interagire con il televisore. Supporta ovviamente tutte le app per lo streaming video come Dazn, Amazon Prime, Netflix, Disney+, YouTube e non solo. Inoltre, permette di usare gli assistenti vocali per controllare il televisore con la voce.

Smart TV LG da 50 pollici

