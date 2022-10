Unhappy Raccoon, la recensione di un action RPG roguelike "furry"

Per usare un eufemismo, si comincia a non sentire più la mancanza di RPG in stile roguelite, ma bisogna anche dire che quando se ne trova uno ben fatto è difficile non farsi prendere dall'assuefazione. Dunque spesso basta avvicinarsi a uno di questi, specialmente se ben costruito, per rientrare nel tunnel, come vediamo in questa recensione di Unhappy Raccoon.

D'altra parte, su mobile il fenomeno non è forse ancora arrivato alla diffusione estrema che stiamo vedendo su PC e console, dunque c'è sicuramente spazio per nuovi esponenti sulle piattaforme portatili, soprattutto se dotati anche di una caratterizzazione piuttosto stravagante e vistosa, in grado di attirare l'attenzione in maniera spiccata. Il "furry", ovvero lo stile grafico che utilizza animali antropomorfi dal look anche piuttosto stiloso e moderno come protagonisti di storie, è forse un tipo di caratterizzazione tra i più polarizzanti, ma in questo caso il tutto è talmente curato da poter risultare piacevole forse anche per i maggiori detrattori dei personaggi pelosi.

D'altra parte bisogna dire che gli elementi narrativi non sono proprio preponderanti qui, dunque la caratterizzazione serve più a costruire un'estetica particolare che a raccontare una complessa storia di rapporti interpersonali tra animali più o meno avvenenti. La storia è abbastanza trita e non molto approfondita: nell'universo in questione, la divinità Raccoon concede agli avventurieri di esplorare vari pianeti, prendendo parte a sfide che ne dimostrino il valore in combattimento.

In questa sorta di ordine costituito si sta però infiltrando qualcosa di nuovo, minaccioso e oscuro, che i protagonisti dovranno ovviamente affrontare esplorando vari pianeti e ripulendone la superficie dagli scagnozzi del male. Non c'è molto altro da dire: si tratta di sbloccare i 6 eroi che compongono il roster di base (solo la prima, Kitana, può essere utilizzata all'inizio) e con questi viaggiare per l'universo a bordo di un'astronave da ampliare, modificare e personalizzare, visitando diversi pianeti e completandone i dungeon. Unhappy Raccoon è distribuito come free-to-play e la sua natura da roguelike piuttosto tendente al grinding può spingere verso le micro-transazioni, anche se per il momento il sistema sembra piuttosto equo e bilanciato.