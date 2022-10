Pokémon Spada e Scudo: annunciata la chiusura di molte funzionalità online

The Pokémon Company ha comunicato la prossima chiusura di molte funzionalità online relative a Pokémon Spada e Scudo, anche in vista della prossima uscita del nuovo capitolo, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto, su cui verosimilmente si sposterà il grosso dell'attività online.

Come riportato anche da OatmealDome, queste sono le funzionalità che verranno disattivate o ridimensionate per Pokémon Spada e Scudo nel prossimo periodo:

L'ultimo update a Wild Area News sarà l'1 novembre 2022, con l'aggiunta di Pokémon come Gigantamax Snorlax

Il Battle Stadium non riceverà ulteriori aggiornamenti stagionali classificati dopo la serie 14

Non ci saranno ranking nella stagione classifica, né ricompense previste e i risultati non saranno visibili in Pokémon Home

Non ci saranno ulteriori competizioni online

Le competizioni amichevoli potranno comunque essere effettuate, ma dopo l'1 dicembre 2022 non compariranno in Pokémon Home

Per il resto, tutte le funzionalità internet Y-Comm e Pokémon Camp continueranno a funzionare come da normalità

Si tratta, insomma, di una forte riduzione delle funzionalità online di Pokémon Spada e Scudo, per non dire di una chiusura totale di queste, visione che è molto vicina alla realtà almeno per quanto riguarda le partite classificate. Ovviamente, tutto questo arriva di conseguenza al prossimo lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, su cui verrà spostata totalmente l'attenzione per quanto riguarda l'attività multiplayer online.