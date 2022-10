Cuphead: preordine Amazon per PS4, Xbox One e Switch ora disponibile

Tramite Amazon, potete ora fare il preordine di Cuphead in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il prezzo è 41€ per tutte le versioni. La data di uscita è il 6 dicembre 2022. Ricordiamo che si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito: in caso di sconti prima della pubblicazione del gioco, il prezzo più basso sarà applicato in modo automatico al vostro ordine, senza che venga richiesta alcuna azione da parte vostra. Il preordine è gratuito e potete cancellarlo senza alcuna spesa in qualsiasi momento prima della spedizione di Amazon.

Cuphead in versione fisica per PS4, Xbox One e Nintendo Switch include il gioco base, l'espansione The Delicious Last Course", la tessera "Cuphead Club Membership" numerata singolarmente che ricorda le tessere dei club che si ricevevano per posta degli anni 30, sei strisce di fumetti da collezione, scritte e illustrate con amore dal team di Studio MDHR e una copertina reversibile disegnata a mano, raffigurante i personaggi più iconici del gioco che "rende omaggio ai poster classici dei cartoni animati e al mondo fantastico di Cuphead".

Cuphead: The Delicious Last Course

