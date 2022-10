Meta Connect: le gambe degli avatar virtuali nella demo di Horizon Worlds erano "finte"

Nonostante si parli di tecnologia avveniristica, una delle più grandi novità mostrate nel corso del Meta Connect di questa settimana è stata la presentazione delle gambe degli avatar virtuali, finalmente visibili nello spazio di Horizon Worlds a differenza di prima, solo che quelle mostrate nella demo a quanto pare non erano "vere", per così dire.

In base a una precisazione diffusa successivamente da Meta, veniamo a sapere che "Per consentire una prima visione di ciò che verrà, il segmento relativo conteneva animazioni create in motion capture".

Meta: gli avatar virtuali con le loro nuove gambe

Questo significa che le animazioni e l'aspetto delle gambe degli avatar nello spazio virtuale mostrato da Meta non erano realmente quelle costruite dal software di comunicazione e interazione sviluppato dalla compagnia, ma si trattava di un mock up costruito ad hoc per la dimostrazione.

Quando si tratta di keynote e presentazioni al pubblico e alla stampa di questo tipo, la scelta di ricorrere ad elementi "staged" o costruiti appositamente per fare una buona impressione iniziale, senza l'utilizzo effettivo della tecnologia presentata, è molto diffusa, dunque non c'è da stupirsi più di tanto.

Resta dunque da vedere come appariranno e come saranno animate le gambe "vere" degli avatar di Meta in Horizon Worlds, tenendo ovviamente presente che parlare di vero e finto in questo caso è sempre un paradosso. Probabilmente saranno comunque molto simili a quelle mostrate durante il video, ma attendiamo di vedere il risultato finale. Dalla stessa presentazione è arrivato anche l'annuncio di Meta Quest Pro.