The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, video intervista a Jessie Buckley

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me potrà contare sulla presenza di Jessie Buckley, protagonista di un'interessante video intervista in cui parla della sua esperienza con il motion capture, la prima in assoluto: l'attrice non ha mai giocato con un videogame e non conosceva questo mondo.

In uscita il 18 novembre, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me vedrà la Buckley interpretare Kate Wilder, presentatrice di un programma televisivo che indaga sulla storia dei più spietati serial killer, che insieme alla sua squadra si troverà a vivere un vero e proprio incubo.

L'attrice irlandese ha ammesso di non sapere nulla di videogiochi e di aver accettato il ruolo dopo aver parlato con il game director e aver dato un'occhiata al copione, decisamente corposo e pieno di dialoghi che ha dovuto recitare indossando l'immancabile tuta per il mocap.

Sviluppato da Supermassive Games, The Devil in Me chiuderà la prima stagione di The Dark Pictures Anthology, ribadendo la formula in stile film interattivo su cui il team si è ormai specializzato, fra bivi, decisioni e finali alternativi.

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.