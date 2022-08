The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, data d'uscita svelata da un nuovo trailer

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022, Supermassive Games ha pubblicato un nuovo trailer di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me per svelare la data d'uscita ufficiale: il 18 novembre 2022.

Il filmato di suo mostra diverse sequenze di gioco, di quello che si spera essere un horror appassionante e sul livello del recente The Quarry.

BENVENUTI IN THE DARK PICTURES

Una serie di giochi horror indipendenti con narrativa ramificata dallo sviluppatore di Until Dawn. Un'esperienza adatta a brevi sessioni, da soli o con gli amici. The Devil in Me è il quarto episodio della serie, finale della prima stagione.

La troupe di un documentario riceve un misterioso invito a visitare la riproduzione del "Castello della morte" del serial killer H.H. Holmes. È un'occasione da non perdere per farsi finalmente conoscere dal grande pubblico.

L'hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario, ma non tutto è come sembra. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l'unica cosa di cui preoccuparsi!

Benvenuti nell'hotel della morte!

Le apparenze possono ingannare. A volte, persino uccidere. Esplora ogni angolo del World's Fair Hotel scoprendo le nuove funzionalità introdotte in questo finale di stagione, tra cui l'inventario, gli enigmi con oggetti e un repertorio inedito di azioni, come la corsa, il salto e la scalata.

Il suo piano è la tua morte

Sfuggi ai diabolici marchingegni di un mostro che brama di diventare il più letale serial killer d'America e sopravvivi alle sue elaborate "stanze della morte", progettate per assicurarti un'eterna permanenza.

Non giocare solo!

Supera terrificanti prove di lealtà. Rischierai la vita per qualcuno a cui tieni? Le due acclamate modalità multigiocatore sono tornate. Condividi la storia online con un amico o gioca in gruppo con fino a 5 giocatori offline con controller condiviso.

Riuscirai a ingannare il killer e a guidare fuori dall'hotel l'intero cast? Ogni singolo personaggio può vivere o morire.

BUONA PERMANENZA

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.