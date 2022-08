The Great War Western Front: trailer di annuncio dalla Gamescom 2022

Al Future Games Show della Gamescom 2022 del 25 agosto 2022 è stato mostrato The Great War Western Front, in arrivo nel 2023 su PC.

La descrizione ufficiale di recita: "The Great War: Western Front è il gioco strategico definitivo sulla Prima Guerra Mondiale. Svolgi un ruolo decisivo nella storia con un'esperienza tattica in tempo reale ambientata sul decisivo fronte occidentale dal 1914 al 1919."

"Scegli una fazione e guidala alla vittoria impegnando i tuoi eserciti in cruente battaglie in tempo reale e prendendo decisioni importanti nella componente strategica a turni del gioco. Scava trincee dettagliate, ricerca nuove tecnologie come gas velenosi e carri armati, e prendi decisioni che avranno un impatto profondo e duraturo sul tuo successo. Pensa come un comandante per rivivere la storia... o riscriverla."

"I campi di battaglia sono persistenti e, durante la tua avanzata sul fronte occidentale, potresti rivisitare alcuni campi che portano ancora le cicatrici di scontri passati. I bombardamenti aprono crateri, i carri armati e le trincee deturpano quella che un tempo era la rigogliosa campagna francese, e ogni trincea (o fortificazione) che hai costruito in precedenza sarà ancora lì ad attenderti. Anche il clima dinamico gioca un ruolo importante. Con il prolungarsi del conflitto, incontrerai diverse condizioni meteorologiche come neve e pioggia che avranno un impatto sull'artiglieria e sul movimento delle unità. Per assicurarti la vittoria, dovrai studiare una strategia che tenga conto di tutte queste variabili."

