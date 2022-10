Valve ha registrato il marchio Neon Prime, che sembra riferirsi a un nuovo gioco

Nonostante sia una delle compagnie più floride in ambito videoludico, purtroppo Valve appare alquanto scollegata dallo sviluppo e dalla pubblicazione di videogiochi, pertanto il fatto che abbia recentemente registrato il trademark Neon Prime e che questo sembra sia legato ai videogiochi è una notizia interessante.

Come sempre quando si tratta di registrazioni di trademark, potrebbe voler dire ben poco: operazioni di questo tipo vengono effettuate regolarmente dalle compagnie in maniera frequente e non sempre sono effettivamente collegate a prodotti in sviluppo o in uscita, dunque non possiamo dire con sicurezza che tale registrazione preluda al lancio di videogiochi.



In ogni caso, la registrazione di questo misterioso Neon Prime risale a pochi giorni fa presso l'ufficio brevetti e la descrizione del prodotto fa specificamente riferimento a "computer game software", "video game software", "computer game programs downloadable via the internet". Ovvero sembra proprio essere un videogioco, forse da pubblicare eventualmente in forma digitale.

Resta ovviamente da vedere se dietro ci sia un vero e proprio progetto in sviluppo da parte di Valve e nel caso potrebbe trattarsi di un nuovo franchise. Bisogna dire che, secondo diverse voci di corridoio, Valve dovrebbe avere molti giochi in sviluppo, dunque è possibile che si tratti di uno di questi. Nel frattempo, la domanda fondamentale resta sempre e comunque inattesa: quando uscirà Half-Life 3?