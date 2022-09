Valve: molti i giochi in sviluppo, tra i quali alcuni del franchise Half-Life

Valve è ancora uno sviluppatore di videogiochi e ha molti giochi in lavorazione, tra i quali alcuni del franchise Half-Life, non meglio specificati. A dirlo è stato Greg Coomer in un'intervista a Famitsu, che ha così confermato che in futuro vedremo altri titoli firmati dalla compagnia di Gabe Newell.

In realtà erano in pochi a dubitarne, visto che negli ultimi anni Valve ha pubblicato Half-Life: Alyx (2020) e Aperture Desk Job (2022) e ha continuato ad aggiornare con costanza i suoi giochi live service come Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2 e altri, ma una conferma ogni tanto fa sempre piacere, visto che il successo di Steam e di Steam Deck, di cui è stata annunciata la lavorazione dello Steam Deck 2, rischiano di distrarre la compagnia.

Comunque sia, Coomer è stato molto chiaro in merito: "Non ci siamo mai fermati dallo sviluppare videogiochi. Valve ne ha molti in sviluppo. Continueremo a pubblicare giochi. Sviluppare videogiochi è importantissimo per Valve. Non so dirvi il numero esatto, ma la percentuale di dipendenti coinvolti nello sviluppo dei videogiochi è altissimo. Sono davvero tanti."

L'intervistatore ha quindi chiesto della serie Half-Life, ossia se Valve pensa di abbandonare il franchise. La risposta è stata anche in questo caso molto chiara: "C'è ancora molto da dire sul mondo di Half-Life. Alyx è il segno che Valve ha altro da dire su quel mondo." In effetti temere che il franchise sia morto quando l'ultimo Half-Life è uscito nel 2020 non è propriamente il caso, ma la lunga pausa tra Episode 2 e Alyx ha lasciato sicuramente il segno, così come la sparizione di Episode 3 e Half-Life 3.

Coomer, comunque, vorrebbe fare anche un altro Portal, perché anche quel mondo merita di essere ancora esplorato, stando a lui. E noi siamo con te, visto che i primi due sono dei capolavori assoluti.