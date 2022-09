MultiVersus: Gizmo di Gremlins annunciato con un teaser trailer

Il roster di MultiVersus continua ad espandersi con nuovi lottatori tratti dai brand di Warner Bros.. A sorpresa poche ore Player First Gamers ha annunciato Gizmo, dai film di Gremlins, che debutterà nel gioco martedì 6 settembre 2022, anticipando quindi il malvagio Stripe, già svelato in precedenza.

L'annuncio è arrivato tramite un breve teaser trailer su Twitter, che potrete visualizzare qui sotto. Alcuni giocatori avevano ipotizzato che Gizmo e Stripe sarebbero stati un unico lottatore, con la possibilità di passare da un all'altro cambiando semplicemente skin. Successivamente il game director Tony Huynh, ha specificato che saranno due personaggi differenti e che non saranno "echo fighters" ovvero combattenti che condividono parzialmente o completamente il moveset.

Oltre a Gizmo e Stripes, durante le prossime settimane arriveranno anche Rick Sanchez da Rick and Morty e Black Adam, mentre pochi giorni fa è stato aggiunto al roster Morty . Le novità della Stagione 1 di MultiVersus potrebbero non finire qui: stando alcuni indizi in futuro potrebbero trovare spazio anche Big Chungus (il meme grassoccio di Bugs Bunny) , nonché Beetlejuice e la Malvagia Strega dell'Ovest