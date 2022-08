MultiVersus, un trailer del gameplay con Morty per la Gamescom 2022

Morty è l'ultimo arrivo per il roster di MultiVersus, e si presenta con un divertente trailer del gameplay in cui vengono illustrate le sue capacità.

Capace di superare i 20 milioni di giocatori, MultiVersus sembra averle davvero azzeccate tutte: il brawler prodotto da Warner Bros. può contare su personaggi molto famosi ma soprattutto su meccaniche solidissime.

Come abbiamo scritto nella recensione di MultiVersus, infatti, le qualità del gioco vanno ben oltre i tanti brand coinvolti in questo bizzarro crossover e si estendono al sistema di combattimento e al rollback netcode.

"Nel complesso MultiVersus fa centro in una miriade di aspetti e non ci sorprende che il mix di monetizzazione sensata (finalmente), licenze di altissimo livello in continua espansione e gameplay più solido del previsto lo abbia reso un successo globale", ha scritto Aligi Comandini nel suo articolo.

"Certo, siamo ancora agli inizi: molto lavoro va fatto sul roster (valido e variegato, ma ancora piuttosto minuto), sui contenuti e sulla stabilità generale dell'esperienza online. Il potenziale per un picchiaduro cult in grado di andare avanti molto a lungo però c'è tutto, ed è davvero molto più di quanto ci aspettassimo."