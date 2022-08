Alan Wake 2, Remedy scherza sui social: sarà alla Gamescom 2022?

Alan Wake 2 potrebbe fare la propria comparsa durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022, a giudicare da come gli sviluppatori di Remedy Entertainment stiano continuando a nominare scherzosamente il gioco sui social.

Gli "indizi", se così vogliamo considerarli, hanno cominciato a comparire alcune ore fa sui profili Twitter di Sam Lake, Alan Wake e Remedy, in una sorta di gara a chi scrive il post più assurdo ma con una costante: nominare Alan Wake 2, a qualche mese dal trailer dei The Game Awards.

Volendo ragionare sulla questione, tuttavia, i conti non tornano: il team ha dichiarato che Alan Wake 2 non verrà mostrato questa estate, dunque le possibilità che il sequel venga effettivamente presentato alla Gamescom sono scarse.

Detto questo, c'è una terza ipotesi: che Sam Lake e i suoi colleghi si stiano semplicemente divertendo, punzecchiando la propria fanbase in concomitanza con l'inizio della fiera di Colonia per fare in modo che si parli anche degli assenti, in questo caso Alan Wake 2.

Per scoprire come stanno davvero le cose, ad ogni modo, basterà attendere ancora qualche minuto, quando avrà inizio la trasmissione della Opening Night Live.