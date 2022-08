Opening Night Live 2022, la lista dei giochi presenti a pochi minuti dall'evento

Geoff Keighley ha pubblicato la lista (parziale!) dei giochi presenti all'Opening Night Live 2022, lo show di apertura della Gamescom, quando mancano ormai pochi minuti all'inizio della trasmissione dell'evento.

Alcuni titoli erano stati anticipati dal trailer dell'Opening Night Live 2022, altri li leggiamo qui per la prima volta, altri ancora arriveranno ovviamente a sorpresa: pare che le produzioni non ancora rivelate siano una dozzina.

Nell'elenco leggiamo i nomi di Borderlands, Dying Light 2 con l'espansione Bloody Ties, Genshin Impact, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, Lies of P, Goat Simulator 3 e High on Life, ma anche Honkai Star Rail, Return to Monkey Island, Sonic Frontiers, The Callisto Protocol, The Expanse: The Telltale Series, The Outlast Trials e la prossima IP di Unknown Worlds.

Ormai ci siamo: seguite con noi l'Opening Night Live 2022!