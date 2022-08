ASUS annuncia le nuove schede madri AMD X670E, pronte per i Ryzen 7000

In occasione della Gamescom 2022 e con un evento dedicato, ASUS ha presentato le nuove schede madri AMD X670E, compatibili con la nuova piattaforma AMD AM5 e dunque pronte per i nuovissimi AMD Ryzen 7000 che saranno annunciati il 29 agosto 2022.

Le nuove proposte ASUS AMD X670E si articolano in una ampia gamma di soluzioni, che si aggiungono alle già annunciate ROG Crosshair X670E Extreme, ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi si aggiungono oggi anche le ROG Crosshair X670E Gene, ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le nuove ProArt e Prime, tutte con supporto PCIe 5.0 e DDR5.

ROG Strix X670E-E Gaming WiFi

Come riferito da ASUS, le schede madri microATX ROG Crosshair X670E Gene, le mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le ProArt e le Prime sono state vere protagoniste dell'evento Have It All: queste schede supportano tutte la tecnologia PCIe 5.0 e le memorie DDR5, completando la nuova generazione di schede madri della serie AMD X670E sviluppata per supportare i processori AMD Ryzen serie 7000, rappresentando dunque una base per le build AMD Ryzen del prossimo futuro.

Queste schede si aggiungono infatti alla già nutrita serie di schede madri AMD ROG annunciate di recente in occasione del Canadian National Expo (CNE), ovvero le schede ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi, oltre all'ammiraglia ROG Crosshair X670E Extreme, queste schede sono tutte caratterizzate da larghezza di banda, stabilità e connettività complessive migliorate.

ROG Crosshair X670E Extreme

Le nuove schede madri introducono diverse caratteristiche nuove da ASUS Q-Design. Le schede ROG Crosshair X670E Hero e ROG Strix X670E-E Gaming WiFi includono il pulsante PCIe Q-Release, una funzione che consente agli utenti di rilasciare la scheda grafica dallo slot PCIe con una semplice pressione.

Inoltre, tutte e tre le schede madri ROG e TUF includono il design di aggancio Q-DIMM su singolo lato per garantire maggiore facilità di installazione e consentire ai moduli di memoria di rimanere saldamente in posizione. Infine, le schede includono il Q-latch M.2, che consente agli utenti di fissare o allentare un'unità M.2 con la sola punta delle dita.