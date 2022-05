Alan Wake 2 non sarà mostrato questa estate, Remedy pubblica dei nuovi artwork

In occasione dell'anniversario di Alan Wake, Remedy ha annunciato che non ci saranno notizie su Alan Wake 2 per questa estate. Quindi non sarà mostrato, come molti speravano. Il motivo è che lo studio di sviluppo vuole che la prima impressione sia positiva ed evidentemente per ora è troppo prematuro farlo vedere.

Comunque sia ha anche pubblicato alcuni nuovi artwork del gioco, che mostrano quali saranno le atmosfere che ci troveremo a vivere.

Come potete vedere il focus delle immagini è sulla parte horror. Oltre ad alcune ambientazioni, tra le quali spiccano in particolare quelle urbane, viene mostrato anche un'inquietante personaggio, di cui purtroppo non sappiamo niente.

Sam Lake ha dichiarato in merito allo sviluppo di Alan Wake 2: "Sta andando tutto benissimo. Una gran parte del gioco è già giocabile. Vogliamo essere certi di realizzare l'esperienza migliore possibile, il miglior primo survival horror di Remedy. Non vogliamo togliere concentrazione al team in questo momento."

Alan Wake 2 rimane annunciato per PC, Xbox Series X e S e PS5. Proprio oggi è stato annunciato che il primo Alan Wake arriverà su Nintendo Switch.