Pokémon Home: update 2.0.0 in arrivo con supporto a Leggende Arceus e i remake di Diamante e Perla

The Pokémon Company ha annunciato che è in arrivo l'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home, grazie al quale sarà possibile collegare Leggende Pokémon: Arceus e i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che si aggiungono a Spada e Scudo e Let's Go Pikachu ed Eevee. Sarà dunque possibile trasferire i propri Pokémon da e verso ognuno dei giochi compatibili.

Dal post pubblicato sul sito ufficiale Pokémon, apprendiamo che l'aggiornamento 2.00 di Pokémon Home introdurrà i Pokédex di ciascun gioco oltre a quello Nazionale già presente.

"Dopo che avrai installato la versione 2.0.0, i Pokémon nei tuoi Box di Pokémon HOME saranno registrati nel Pokédex del rispettivo gioco. I Pokémon che non si trovano in un Box durante l'installazione della versione 2.0.0, come ad esempio quelli che hai scambiato, non saranno registrati."

I Pokémon trasferiti su Leggende Pokémon Arceus saranno racchiusi in una Pokéball speciale, chiamata Strange Ball e lo stesso vale per quelli inviati da Arceus a Spada e Scudo.

"Poiché Leggende Pokémon: Arceus è ambientato in un lontano passato del mondo Pokémon, le Poké Ball che si trovano negli altri giochi non esistevano ancora. Per questo motivo, quando i Pokémon catturati in Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente, Pokémon Spada o Pokémon Scudo vengono trasferiti in Leggende Pokémon: Arceus, si troveranno nelle cosiddette Strange Ball. Allo stesso modo, i Pokémon catturati in Leggende Pokémon: Arceus che vengono trasferiti in Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente si troveranno nelle Strange Ball. Tuttavia, se vengono trasferiti in Pokémon Spada o Pokémon Scudo, appariranno nelle Poké Ball normali."

Per festeggiare l'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home e la nuova compatibilità di Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente i giocatori riceveranno in regalo dei Pokémon speciali quando viene collegato gioco all'applicazione. Nello specifico:

"Quando depositi un Pokémon da Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, riceverai un Turtwig, un Chimchar e un Piplup con l'abilità speciale tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobili. Se depositi un Pokémon da Leggende Pokémon: Arceus alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, riceverai un Rowlet, un Cyndaquil e un Oshawott con il livello di impegno al massimo tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobili."

Al momento l'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home non ha ancora una data di uscita precisa, ma dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo.