MultiVersus: la recensione del picchiaduro free-to-play di Warner che ha battuto tutti i record

Andando avanti, però, la comunicazione attorno al gioco ha iniziato a farsi più cristallina e i video degli sviluppatori, i Player First Games , sono riusciti finalmente ad accendere in noi una fiammella di speranza che nemmeno ritenevamo esistesse. Intere presentazioni dedicate al comparto online, con la conferma di un rollback netcode all'avanguardia, e la promessa di un ecosistema di rete stabile e in grado di supportare a lungo un florido ambiente competitivo; spiegazioni oneste legate alla monetizzazione, atte a descrivere un sistema finalmente assennato e perfettamente adatto al genere d'appartenenza; e, infine, delle belle dimostrazioni di gameplay, in cui finalmente si è visto come MultiVersus fosse qualcosa di più di una banale scopiazzatura dei lavori di Sakurai e dei suoi. Insomma, un minestrone di ottimi intenti e lavoro duro, capace di farci venire realmente voglia di provare il gioco.

Gameplay: più swish che smash

MultiVersus: sì, le battaglie due contro due possono essere confusionarie, ma l'interfaccia aiuta

Partiamo dal primo fattore: il gameplay, di norma l'elemento più importante in assoluto per decretare il valore di un picchiaduro. Per quanto riguarda MultiVersus, in realtà, non riteniamo sia stata questa la colonna portante capace di far esplodere il progetto tra le masse. Eppure sarebbe sciocco ignorare la furbizia dell'approccio dei Player First al "problema dell'accessibilità". Rispetto ad altri titoli concorrenti altrettanto rifiniti, infatti, quest'opera parte da una base estremamente più flessibile e stratificata per i neofiti del genere, quella degli Smash Bros.: un sistema che, se ben congegnato, è in grado di coprire un ventaglio enorme di giocatori e interessi, pur mantenendo barriere di abilità quasi invalicabili per la maggior parte degli utenti ad alti livelli.

MultiVersus evita la scopiazzatura totale, in favore di un sistema abbastanza unico e particolareggiato, tanto da distinguersi in modo significativo dalle opere di Sakurai (in generale, non soltanto da Super Smash Bros. Ultimate). Se, infatti, da una parte anche qui vi sono mosse, special direzionali per ogni personaggio e un numero limitato di vite da far sparire a forza di lanci fuori dallo schermo, dall'altra si ha un'enfasi enormemente maggiore sul movimento aereo - con la possibilità di eseguire doppi scatti multidirezionali e due salti in aria durante i combattimenti - laddove l'intera esperienza è pensata per essere bilanciata più sui combattimenti due contro due che sugli scontri singoli. La maggior parte dei combattenti disponibili ha difatti almeno una special di supporto, di norma in grado di dare difese temporanee ai compagni, di potenziarne i danni, di "corazzarli" o di offrire altri bonus, con grossi smottamenti nell'efficacia in base alla modalità affrontata. Per fare un esempio molto semplice, Reindog, un quadrupede peloso creato dal team di sviluppo, è in generale visto come poco efficiente nell'uno contro uno, ma è una scelta quasi scontata per i team esperti, per via dell'utilissima capacità di recuperare i compagni dalla distanza prima che finiscano fuori dallo schermo e dei vantaggi offerti ai suoi partner.

MultiVersus: Finn contro Bugs Bunny. Battaglia tra dominatori recentemente nerfati

Le differenze non sono peraltro tutte qui e non mancano le finezze avanzate (pur senza particolari esagerazioni): il movimento a terra vanta una certa inerzia che permette di usare lo scatto per eseguire salti in avvicinamento veloce, quasi tutti gli attacchi normali sono caricabili e sostituiscono i classici "Smash", è possibile scegliere abilità passive in battaglia che danno vantaggi a danni, difesa o movimento, e l'offensiva pare leggermente più orientata sulle vere combo (grazie alla possibilità di alcuni personaggi di cancellare le mosse offensive con la schivata da fermi).

Nel complesso? È davvero un bel lavoro, che pur non raggiungendo i tecnicismi di Ultimate fa il suo dovere, diverte e funziona. A voler trovare dei difetti, il principale erano delle hitbox dei colpi abbastanza eccessive durante l'early access, ma con l'ultimo aggiornamento varie mosse sono state modificate per essere meno abusabili ed è evidente come i Player First Games vogliano mantenere costantemente aggiornato e sott'occhio il gioco competitivo per evitare sbilanciamenti eccessivi. E già che stiamo parlando di sbilanciamenti...