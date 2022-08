Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation, la recensione per Nintendo Switch

Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation è quel titolo estivo che funziona in ogni momento dell'anno. Quando siete in cerca di relax, quando volete annusare un po' di campagna, quando volete tornare piccoli sognatori a caccia d'insetti o coraggiosi pescatori di ruscello. Il gioco autoriale del team giapponese Neos Corporation prende spunto da tante parti per confezionare un momento di piacevole svago in un paesino giapponese così dolce e tenero da non poterne più fare a meno.

Perché andare in giro con il retino o la canna da pesca, girare per le strade, sopra e sotto i ponti di Kumamoto diventa una splendida routine bucolica, una di quelle che scavano dentro alcuni dei nostri bisogni più intimi e ci ricordano che si, quella in mezzo alla natura è la vita perfetta che forse tutti noi vorremmo fare. Spruzzate di Animal Crossing e Harvest Moon compongono un cartone animato di ottima fattura, condito da piccoli tocchi di gameplay che riempiono con intelligenza l'offerta agreste.

Nella recensione di Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation scoprirete perchè quest'opera dovrebbe far parte della vostra collezione su Nintendo Switch.