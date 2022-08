Destiny 2: L'Eclissi, dettagli su storia, nuova sottoclasse e ambientazione inedita

Destiny 2: L'Eclissi è stato infine presentato oggi da Bungie con un livestream speciale, come nuova maxi-espansione del celebre FPS-RPG che porta con sé diversi nuovi elementi tra storia, sottoclasse e ambientazione inedite.

Durante L'Eclissi, i giocatori si trovano ad affrontare faccia a faccia l'inquietante Calus, ex imperatore dei cabal, tornato nel sistema solare insieme alla flotta delle Piramidi in veste di Discepolo del Testimone, ovvero la nemesi arrivata con Destiny 2: La Regina dei Sussurri.

I Guardiani si troveranno ad esplorare una nuova destinazione su Nettuno, visibile anche nel trailer di presentazione di Destiny 2: L'Eclissi.

Destiny 2 L'Eclissi: la metropoli di Neomuna

Si tratta di una metropoli chiamata Neomuna, popolata da una nuova tipologia di esseri umani e assediata dalle misteriose e letali forze della Legione Ombra di Calus.

La nuova ambientazione è sorprendentemente diversa da quelle viste finora in Destiny: appare infatti come una sorta di megalopoli in stile cyberpunk, che è misteriosamente rimasta celata agli occhi di tutto l'universo e che si rivela per la prima volta come una civiltà estremamente avanzata.

Sul fronte del gameplay, L'Eclissi introduce una nuova sottoclasse inedita, chiamata Telascura: si tratta di una sorta di potere onnipresente e pervasivo nella realtà, che può essere controllato per la prima volta in nuove forme.

La Telascura può essere utilizzata in varie maniere da tutte le classi di Guardiani in Destiny 2: L'Eclissi, consentendo diverse abilità tra le quali la possibilità di spostarsi velocemente utilizzando una sorta di rampino energetico.

Tra le novità sarà presente anche un sistema di gestione dell'equipaggiamento in-game, che consente di organizzare e selezionare diversi loadout per ogni personaggio in maniera molto più veloce e comoda, inoltre nel 2023 verrà introdotto anche un LFG: Fireteam Finder che consente di creare e organizzare Fireteam con notevole comodità rispetto a prima.