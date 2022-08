Nier: Automata su Nintendo Switch, un trailer tutto dedicato a 2B

NieR: Automata The End of YoRHa Edition è in arrivo su Nintendo Switch, e a questo proposito Square Enix ha pubblicato oggi un trailer tutto dedicato al personaggio di 2B, protagonista principale del gioco nonché vera e propria icona a questo punto.

La versione Nintendo Switch è in arrivo il 6 ottobre 2022, dopo che la versione originale sulle varie piattaforme ha superato ormai i 6 milioni di copie vendute, ma i risultati possono migliorare ancora grazie all'approdo sulla console Nintendo.

Il nuovo trailer mostra 2B in azione all'interno di Nier: Automata, armata della sue caratteristiche spade, con un veloce montaggio di scene tratte dal gameplay. Uscito originariamente nel 2017 su PC e PS4, il gioco ha riportato in vita la strana serie di Yoko Taro grazie a un nuovo taglio fortemente action impartito da PlatinumGames allo sviluppo.

Elemento portante di Nier: Automata è il suo sistema di combattimento, ma non è da trascurare anche il supporto narrativo: il gioco resta infatti caratterizzato da una strana e interessante storia, condita di personaggi carismatici e ambientazioni particolarmente evocative, in un misto di elementi che l'ha reso famoso e apprezzato da moltissimi utenti in tutto il mondo.

Vediamo dunque il nuovo trailer della versione Nintendo Switch, in arrivo il 6 ottobre.