Saints Row, il reboot dell'era Embracer è un passo falso e non fa ben sperare

Saints Row è un passo falso, a quanto pare: il reboot della serie Volition è stato accolto da voti mediamente bassi, e questo risultato non fa ben sperare nell'ottica della gestione firmata Embracer, il publisher che ormai possiede diversi franchise di grande rilevanza.

Nella nostra recensione di Saints Row abbiamo segnalato una scrittura poco incisiva, un modello di guida grezzo e un comparto tecnico problematico, unitamente a un approccio open world datato: elementi difficili da ignorare per un prodotto su cui si puntava parecchio in questo periodo.

"Saints Row torna con un reboot poco ambizioso, ma certamente divertente", ha scritto nel commento finale dell'articolo il nostro Emanuele Gregori. "Le pretese sono poche e i risultati rispecchiano questo aspetto."

"Anacronistico nel design e leggero nella scrittura, il titolo di Volition non spicca sotto nessun aspetto, ma potrebbe saziare la fame di free roaming per quei giocatori all'acqua di rose che ancora oggi si divertono a giocare un GTA indietro di vent'anni."

Saints Row, uno scontro a fuoco

È vero, manca ancora il responso del pubblico, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato, ma la critica è stata piuttosto chiara e quel 64 su Metacritic non esprime certamente entusiasmo nei confronti del gioco, come detto il primo Saints Row sviluppato sotto l'egida di Embracer Group, che arriva peraltro dopo l'ancora meno brillante Agents of Mayhem.

Come la storia ci insegna, non basta possedere una buona idea o un brand conosciuto, e a volte non è sufficiente neppure disporre di un team di sviluppo capace: per dare vita a un titolo di grande successo, in grado sia di ottenere ottimi voti che di vendere tante copie, è necessario che tutti gli ingranaggi della macchina produttiva siano ben oliati.

Saints Row, The Boss esegue un'acrobazia a bordo di una moto

Ovviamente non si tratta di un traguardo semplice da raggiungere, se consideriamo che Sony è fra i pochi publisher maggiori che con le proprie esclusive first party non fa quasi mai cilecca. Tuttavia l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP richiede uno sforzo extra, non fosse altro per l'importanza dei brand coinvolti e la possibilità di vederli tristemente sprecati.

