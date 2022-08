Big Chungus registrato da Warner Bros., è in arrivo in MultiVersus?

Warner Bros. ha registrato un marchio dedicato a Big Chungus, in data 26 agosto 2022, presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Big Chungus è una "versione" di Bugs Bunny e questa registrazione ha spinto molti a pensare che potrebbe essere uno dei prossimi personaggi di MultiVersus.

Big Chungus è Bugs Bunny, o per meglio dire un suo frame all'interno di una delle molte puntate dei Looney Tunes. Il personaggio è divenuto famoso grazie ai meme, ma è apparso anche in un gioco mobile, Lonny Tunes: World of Mayhem (in più versioni, tra l'altro). Non sarebbe quindi una novità per Warner Bros. utilizzare il personaggio e MultiVersus permette di inserire qualsiasi variante senza particolari problemi, vista la premessa.

Ovviamente per il momento non vi è alcuna conferma ufficiale che Big Chungus sia in arrivo all'interno di Multiversus. Si tratta solo di speculazioni attualmente, quindi dovremo attendere conferme o smentite.

Notiamo anche che gli utilizzi che sarebbero garantiti dalla registrazione vanno oltre i videogiochi. Si parla anche di vestiti, giocattoli, ma anche prodotti "educativi", compresi anche NFT. Le possibilità per Big Chungus sono chiaramente infinite.

Voi che ne pensate? Apprezzereste il personaggio all'interno di MultiVersus? In che modo potrebbe combattere?