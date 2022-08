Mario + Rabbids Kingdom Battle compie cinque anni e arriva a 10 milioni di giocatori

Ubisoft, in concomitanza con il quinto anniversario di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ha annunciato che il gioco per Nintendo Switch ha raggiunto un totale di 10 milioni di giocatori.

L'annuncio arriva circa un anno e due mesi dopo la precedente condivisione dei dati. Ricordiamo infatti che a giugno 2021 Ubisoft aveva affermato che Mario + Rabbids Kingdom Battle era arrivato a 7.5 milioni di giocatori.

Questo significa che il gioco Switch è stato in grado di raccogliere altri 2.5 milioni di giocatori in circa 14 mesi. Si tratta di un risultato non da poco per Mario + Rabbids Kingdom Battle, che compie ora cinque anni.

Ricordiamo poi che Mario + Rabbids Kingdom Battle è sviluppato da Ubisoft Milano, un team (ovviamente) italiano. Il successo strepitoso del gioco è quindi anche merito del talento degli sviluppatori dello Stivale.

Attualmente, quegli stessi sviluppatori sono al lavoro su Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Nel nostro articolo dedicato vi abbiamo spiegato che "Le aspettative per Mario + Rabbids: Sparks of Hope sono, comprensibilmente, altissime. Eppure siamo rimasti molto sorpresi dalle secche evoluzioni viste durante la presentazione. I progressi di Ubisoft Milan sono cristallini e potrebbero trasformare una formula già notevole in qualcosa di seriamente eccezionale. Gli ingredienti ci sono tutti, non resta che aspettare l'ora del pasto."