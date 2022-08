Spider-Man: No Way Home, teaser annuncia il ritorno nelle sale con una versione estesa

Spider-Man: No Way Home sarà protagonista di un ritorno nelle sale cinematografiche, dal 18 all 22 settembre, con una versione estesa che include qualcosa come undici minuti di scene inedite: Sony lo ha annunciato con il simpatico teaser che vedete qui sopra.

Capace di superare gli incassi di Avatar negli USA, Spider-Man: No Way Home ha riscosso uno straordinario successo e le nuove proiezioni non faranno che aumentare i numeri già spaventosi totalizzati dalla pellicola.

"Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più", si legge nella sinossi del video.

"Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo."

"Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso."

Avete letto la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, sì?